Πάνω από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προχωράει το πρωί της Δευτέρας η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να χτυπούν από χθες περιοχές κατά τόπους και νησιά των Κυκλάδων, όπως η Πάρος και η Μύκονος.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες Δευτέρα (31/3) τις Κυκλάδες, προκαλώντας προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο. Η Πάρος βρέθηκε στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια στη Νάουσα.

Στο νησί χείμαρροι παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο λιμανάκι της Νάουσας, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις και καθιζήσεις που αποκαθίστανται από μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τρίτη (01/04) τα σχολεία σε Πάρο, Μύκονο, Σύμη, Κω και Ρόδο, ενώ πριν τα μεσάνυχτα ήχησε 112 σε Χίο, Σάμο και Ικαρία, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως τις πρώτες πρωινές ώρες και συνιστώντας προσοχή στις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στα νησιά #Χίο #Σάμο και #Ικαρία από τώρα ως τις πρωινές ώρες της 01/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) March 31, 2025

Η πυροσβεστική δέχθηκε 160 κλήσεις σε Πάρο και Μύκονο, ενώ χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν και στη Σύρο. Λίγο μετά τις 13:30 αφότου ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιούσε για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, ξεκίνησε μία έντονη βροχόπτωση, η οποία ακολουθήθηκε από μία σφοδρή χαλαζόπτωση, που ευτυχώς διήρκεσε λίγα μόνο λεπτά. Από τη βροχόπτωση δεν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Κάποιοι κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, ωστόσο, με το που έπεσε η ένταση της βροχής αποκαταστάθηκαν όλα τα προβλήματα.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί και οι δυνάμεις της Αστυνομίας στα νησιά των Κυκλάδων ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της.

Στην Εύβοια χωρίς ρεύμα έμειναν τα χωριά Φαράκλα, Μετόχι, Ζωοδόχος πηγή και Σπαθάρι, από σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από την κακοκαιρία στη Στροφυλιά.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αλμυρού ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, θα επικρατήσει κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Στις Κυκλάδες ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, που μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά επικίνδυνες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου – Ικαρίας – Σάμου), τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πρόσκαιρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά έως 8 μποφόρ.

Αναλυτικότερα:

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε όλη σχεδόν τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου – Ικαρίας – Σάμου), τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πρόσκαιρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη. Στις Κυκλάδες, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά επικίνδυνα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανώς θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες θα είναι ισχυρά και τοπικά επικίνδυνα, βαθμιαία όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν. Το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική και τη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στην περιοχή Χίου – Ικαρίας – Σάμου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη

Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα καθώς και τη δυτική και νότια Κρήτη, θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.