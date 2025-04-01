Την προηγούμενη γνωμοδότησή του σχετικά με την εφήμερη κατασκευή μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, ανακάλεσε χτες το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), το οποίο συνεκλήθη εκτάκτως εχθές, όπως είχε ζητήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να επανεξετάσει το θέμα της εφήμερης κατασκευής στον έμπροσθεν του Παναθηναϊκού Σταδίου χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 "Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς"».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα, τo ΚΣΝΜ γνωμοδότησε υπέρ της ανάκλησης της προηγούμενης γνωμοδότησής του επί του θέματος «Έγκριση του αιτήματος του φορέα TEMPO Γ. Αργυρόπουλος ΕΕ, για χορήγηση της άδειας προσωρινής παραχώρησης χρήσης», διότι - μετά τις αυτοψίες των αρμοδίων υπηρεσιών και των νέων στοιχείων, που προέκυψαν, αποδείχθηκε ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι 2, 3, 4, 6,7, 10 και 12 της εγκριτικής απόφασης.

Συγκεκριμένα:

Δεν ενημερώθηκε ποτέ η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, από τους διοργανωτές για την έναρξη των εργασιών, αλλά ούτε και για την πορεία τους (όροι 2,4,7,10,12).

Στα φωτορεαλιστικά σχέδια του φωτισμού, που έχουν κατατεθεί στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων Μνημείων, και παρουσιάστηκαν κατά την εξέταση του θέματος από το ΚΣΝΜ, στη Συνεδρία 10/13-3-2025, φαίνεται ότι η κατασκευή είναι σε απόσταση από την πρόσοψη του σταδίου και οι ιστοί της πρόσοψης παραμένουν στη θέση τους. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η πρόσοψη του Σταδίου έχει κλείσει σχεδόν ολοκληρωτικά από την κατασκευή κι έχουν καθαιρεθεί οι ιστοί (όροι 3,4,6,12).

Εκτός των ανωτέρω, η τελική μορφή της κατασκευής δεν αντιστοιχούσε με τη μορφή που κατατέθηκε στο αίτημα, το οποίο εξετάστηκε από το ΚΣΝΜ στις 13-3-2025, και συγκεκριμένα:

- Δεν προκύπτει από πουθενά -ενώ θα έπρεπε- η διαστασιολόγηση της τελικής συνολικής κατασκευής στην αρχιτεκτονική και στην στατική μελέτη (όροι 2, 4,7,12).

- Οι διαστάσεις της υλοποιηθείσας εξέδρας δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές που έχουν υποβληθεί στη γερμανική γλώσσα, ούτε με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην αίτηση (όροι 2,4,7,12).

- Τα μεταλλικά πλαίσια που τοποθετήθηκαν πάνω σε υπερυψωμένη εξέδρα, δεν είχαν αναφερθεί και περιγραφεί ούτε στο αίτημα, ούτε στην αρχιτεκτονική ή τη στατική μελέτη (όροι 2,4,7,12).

- Δεν αναφέρεται, πουθενά στην αίτηση, ότι το ύψος της κύριας κατασκευής διαφοροποιείται από το ύψος των τριών μέτρων, που ήταν το μόνο ύψος που αναφέρεται σε αυτήν (όροι 2,4,7,12).

- Τελική μακέτα ή φωτορεαλιστικό των συνολικών κατασκευών, ώστε να απεικονίζονται το σύνολο των κατασκευών δεν ετέθη ποτέ υπόψη των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και του Συμβουλίου (όροι 2,4,7,12).\

- Έχουν εισέλθει στον χώρο πολύ βαριά οχήματα για τη μεταφορά του εξοπλισμού και των υλικών, προξενώντας φθορές στον περιβάλλοντα χώρο (όροι 6,10).

- Η εγκριτική απόφαση αφορούσε μόνο σε ελαφρά κατασκευή και όχι στη βαριά κατασκευή που υλοποιήθηκε, και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν περιγράφεται στο αίτημα (όρος 4).

- Δεν είχε υποβληθεί μελέτη για την τοποθέτηση κλιματιστικών περιμετρικά της κατασκευής (όρος 7)».

