Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία στο όρος Υψάριο της Θάσου για έναν Ιταλό τουρίστα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο μονοπάτι πεζοπορίας από άλλους δυο πεζοπόρους τουρίστες, οι οποίοι έκαναν την ίδια διαδρομή.

Ο 64χρόνος άντρας, που έκανε διακοπές στο νησί, ξεκίνησε νωρίς το πρωί για πεζοπορία στο μονοπάτι που ξεκινάει από την τοπική κοινότητα Ποταμιάς και καταλήγει στην κορυφή, στην νοτιοανατολική πλευρά του βουνού.

Μαζί του έφερε και ειδικά μπαστούνια πεζοπορίας, ενώ - σύμφωνα με πληροφορίες - είχε προλάβει να διανύσει μόλις λίγα χιλιόμετρα πριν καταλήξει.

Ο άτυχος Ιταλός τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους δυο πεζοπόρους τουρίστες, οι οποίοι αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ο 64χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

