Σοκ προκαλεί η υπόθεση διπλού θανάτου που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/1) στη Μενεμένη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 42 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Το «κουβάρι» της φρικιαστικής αυτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται λίγο μετά τις 18:00, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στοιχεία σε υπόγειο πολυκατοικίας της περιοχής, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Ομολογία για τον θάνατο 46χρονης – Το πτώμα πετάχτηκε στα σκουπίδια

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ένας 52χρονος τοξικοεξαρτημένος, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ύποπτο, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τη 46χρονη γυναίκα. Όπως ανέφερε, εκείνη άρχισε να φωνάζει και στην προσπάθειά του να τη σταματήσει, της έφραξε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο, μετέφεραν το άψυχο σώμα της και το πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη αναζητούνταν από τις Αρχές, καθώς είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε χαθεί από προσώπου γης εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Αναφορικά με τη δεύτερη υπόθεση, που αφορά τον θάνατο 42χρονης γυναίκας, ο 52χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για δολοφονία. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν κάνει εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών και η γυναίκα «δεν ξύπνησε ποτέ».

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε και αποκρύφτηκε σε ταράτσα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου παρέμεινε για περίπου έξι ώρες. Για την περίπτωση αυτή, ο ύποπτος αρνείται οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, αποδίδοντας τον θάνατο αποκλειστικά σε υπερβολική χρήση ουσιών.

Έρευνες από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών

Άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησαν εξονυχιστική έρευνα στο υπόγειο της πολυκατοικίας, συλλέγοντας στοιχεία και πειστήρια που ενδέχεται να ρίξουν φως στις δύο υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου και των δύο γυναικών, καθώς και ο ακριβής ρόλος των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τη διαλεύκανση μιας από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.