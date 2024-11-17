«Ανοίγουν» οι λαϊκές αγορές για τους αγρότες - Σε διάλογο το υπουργείο Ανάπτυξης με τους παραγωγούς

«Είμαστε υπέρ των πολλών δυνατοτήτων και της αύξησης του ανταγωνισμού για την αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει την συμμετοχή των παραγωγών στις λαϊκές αγορές και την πρόσβαση των πολιτών απευθείας στους παραγωγούς».

Αυτό δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος για την αύξηση της συμμετοχής των παραγωγών στις λαϊκές αγορές ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές και τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο οι καταναλωτές στις αγορές τους όσο και οι παραγωγοί καθώς το πρωί έχουν τις αγροτικές εργασίες τους.

Όπως έχει επισημάνει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας με δημοσιογράφους, ο διάλογος βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος έχει επισημάνει ότι στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός αλλά και μια αδιαμεσολάβητη σχέση μεταξύ του αγρότη-παραγωγού και του καταναλωτή.

Αυτή τη στιγμή στις λαϊκές αγορές, πρόσθεσε ο ίδιος, υπάρχει μείγμα παραγωγών και εμπόρων. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα δοθεί η δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στους παραγωγούς να πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές ενώ εξετάζεται να δημιουργηθούν και νέες λαϊκές αγορές. Όπως υπογράμμισε όμως, αυτό θα γίνεται με απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή ο αρμόδιος φορέας της ΤΑ για τις λαϊκές αγορές της περιοχής, θα παίρνει την απόφαση για το πού και το πότε θα λειτουργούν οι λαϊκές για τους παραγωγούς αλλά και για το εάν θα υπάρξουν και απογευματινές λαϊκές αγορές για την διευκόλυνση των καταναλωτών όσο και των ίδιων των παραγωγών καθώς, πέρα από το οικονομικό σκέλος για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, υπάρχει και το σκέλος της όχλησης.

Σύμφωνα με την πορεία του διαλόγου, οι λαϊκές αγορές χωρίς μεσάζοντες θα «στηθούν» κυρίως στα αστικά κέντρα της περιφέρειας και κάθε παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα, εντός των ορίων του νομού του, να έχει τον πάγκο του και να πουλά τα προϊόντα του.

Για το σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας οι παραγωγοί από την πλευρά τους υπογραμμίζουν πως για να υπάρχουν ακόμη φτηνότερες τιμές από αυτές που προσφέρει και σήμερα μια λαϊκή αγορά, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βοηθηθεί ο παραγωγός στα κόστη που πληρώνει ενώ σημειώνουν ότι υπάρχουν αρκετές λαϊκές αγορές, δεν είναι τόσο σημαντικό να δημιουργηθούν νέες όσο να γίνει ευκολότερο να συμμετέχουν περισσότεροι παραγωγοί στις ήδη υπάρχουσες - οι οποίες είναι 1000 σε όλη τη χώρα και 300 στο λεκανοπέδιο Αττικής - ενώ σε ότι αγορά στην απογευματινή λειτουργία τους θα πρέπει να λυθούν και πολλά διαδικαστικά προβλήματα όπως πχ ότι θα πρέπει να υπάρχει φωτισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.