Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/11) στην περιοχή του Χαλανδρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, 2 ημεδαποί, 26χρονος και 24χρονη, για απόπειρα κλοπής οχήματος και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους 2 κατηγορούμενους, μαζί με συνεργούς, πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/11) να περιεργάζονται σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Χαλανδρίου με σκοπό να το αφαιρέσουν.

Στη θέα των αστυνομικών οι δράστες διέφυγαν τρέχοντας, εγκαταλείποντας το όχημά με το οποίο είχαν μεταβεί στο σημείο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση το όχημα των δραστών όπου λίγες ώρες αργότερα, πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/11) προσήλθε η 24χρονη κατηγορούμενη προκειμένου να το παραλάβει.

Άμεσα οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και την οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά ενώ προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη και ο 26χρονος κατηγορούμενος.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έλεγχο σε οικίες αλλά και στο όχημα των δραστών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

-209- αβολίδωτα φυσίγγια,

-5- συσκευές οι οποίες συνδέονται με τον εγκέφαλο οχήματος,

διαρρηκτικά εργαλεία,

εγκέφαλος μοτοσυκλέτας,

-5- συσκευές γεωεντοπισμού (GPS),

κλειδιά οχημάτων,

σιδερογροθιά και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάπραξη της απόπειρας κλοπής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

