Μία 14χρονη συνελήφθη μαζί με δύο φίλους - συνεργούς της, επειδή έκλεψαν χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας από το διαμέρισμα που διαμένουν οι θετοί γονείς της, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Τα τρία άτομα, ένας 21 ετών άντρας, ένας 15χρονος και η 14χρονη μπήκαν το πρωί της Τρίτης στο διαμέρισμα, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά της ανήλικης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαίρεσαν 3.000 δολάρια ΗΠΑ, 2.200 ευρώ, τρεις χρυσές λίρες, κοσμήματα - κειμήλια, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνα στο σπίτι του 15χρονου στην περιοχή των Συκεών, βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

