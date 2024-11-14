1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας: Εξωσχολικοί επιτέθηκαν σε μαθητή - Τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Ένα πολύ άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το 1ο ΕΠΑΛ της Αμαλιάδας ανάμεσα σε εξωσχολικούς και μαθητή του σχολείου με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», έξω από το σχολείο έφθασαν δύο άτομα από την Πηνεία με μηχανή, αναζητώντας ένα συγκεκριμένο νεαρό για να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι δύο εξωσχολικοί ξεκίνησαν να καβγαδίζουν με τον μαθητή που αναζητούσαν, ενώ στο σημείο πήγαν και συμμαθητές του. Τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν με τους νεαρούς να πιάνονται στα χέρια.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα έγιναν για μια κοπέλα.

Ο χώρος έξω από το σχολείο μετατράπηκε σε ρινγκ με μαθητές από το σχολείο να αλληλοχτυπιούνται με τα εξωσχολικά άτομα, ενώ στη μέση για να τους χωρίσει -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- μπήκε και ο διευθυντής του ΕΠΑΛ ο οποίος δέχθηκε κι αυτός χτυπήματα.

Πιο σοβαρά χτυπήθηκε ο 17χρονος ο οποίος δέχθηκε μπουνιές και κλωτσιές, κυρίως στο πρόσωπο.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία ενώ ο 17χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό.

Πηγή: skai.gr

