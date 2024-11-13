Του Μάκη Συνοδινού

Στα χέρια των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών βρίσκονται από σήμερα οι έρευνες για το θρίλερ των θανάτων των 5 βρεφών σε Αμαλιάδα και Αχαΐα.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών καλούνται να ρίξουν φως στις σκοτεινές πλευρές της υπόθεσης που έχει συγκλονίζει το πανελλήνιο και να αποφανθούν αν τελικά ο θάνατος των βρεφών οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήδη οι αστυνομικοί έχουν σηκώσει τα μανίκια και μελετούν τις δικογραφίες προκειμένου να ξεκινήσουν τις κλήσεις για κατάθεση ανθρώπων που το όνομα τους έχει εμπλακεί στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ειρήνη Μπουρτζούκου η οποία είναι το κοινό πρόσωπο σε τρεις θανάτους βρεφών σύντομα θα λάβει κλήση για κατάθεση και τις επόμενες ημέρες θα περάσει το κατώφλι του ανθρωποκτονιών.

Πέραν της Ειρήνης, όμως, κλήση θα πάρουν και όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν προβεί σε καταγγελίες σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.