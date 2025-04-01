Για το νέο ψηφιακό σύστημα το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας, αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας, μίλησε στον Βασίλη Κουφόπουλο και την εκπομπή «Στιγμιότυπα» στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ, ενός Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας με παγκόσμια αναγνώριση για την πολύτιμη συμβολή του στην ασφαλέστερη κινητικότητα για όλους παγκοσμίως.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, θα καταγράφει οδικές παραβάσεις, θα βεβαιώνει πρόστιμα και θα ενσωματώνει ψηφιακές διαδικασίες για τη διαχείριση των παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας, μέσω ενιαίας πλατφόρμας καταγραφής κλήσεων. Στη συνέχεια, ο/η παραβάτης θα λαμβάνει ψηφιακά την κλήση (μέσω sms ή e-mail) και θα μπορεί να προχωρήσει σε ηλεκτρονική πληρωμή.

Ταυτόχρονα, το σύστημα προβλέπει την προμήθεια λογισμικού και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την τοποθέτηση οπτικών αισθητήρων (καμερών) σε κομβικά σημεία σε όλη την επικράτεια, για την καταγραφή παραβάσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τη λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, θα κάνουν πιο εύκολα διαχειρίσιμους τους έλεγχους και τα πρόστιμα της τροχαίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννή, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη χαρτογραφήσει τις «επικίνδυνες θέσεις», σε κάθε περιοχή της Αττικής, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στις παρεμβάσεις τους, αλλά και οι οδηγοί να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αξιολογούν την επικινδυνότητα ενός σημείου και να το αποφύγουν ή να είναι πιο προσεκτικοί.

Ο καθηγητής έκανε μια αναλυτική αναφορά στις περιοχές του λεκανοπεδίου που παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες παραβατικότητας και επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο στο κέντρο, καθώς όχι μόνο η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και η παράνομη στάθμευση δεν επιτρέπουν στους οδηγούς να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και ως αποτέλεσμα, λειτουργούν ως «σύμμαχοι στην οδική ασφάλεια».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στα ανατολικά προάστια (προς Ασπρόπυργο) και στα νότια προάστια (προς Βάρη και Βουλιαγμένη), όπου οι οδηγοί μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερες ταχύτητες, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν «όχι μόνο περισσότερα ατυχήματα, αλλά επίσης και σοβαρότερα ατυχήματα».

Στα Δυτικά προάστια (μετά το Αιγάλεω), καταγράφεται «μεγάλη παραβατικότητα, η οποία αποτελεί τον κατ' εξοχήν παράγοντα των ατυχημάτων».

Ωστόσο, ο κ. Γιαννής στάθηκε στη διαφορά που παρουσιάζει η κυκλοφοριακή εικόνα στα Βόρεια προάστια. Παρόλο που και στους δρόμους των Βορείων προαστίων, οι οδηγοί μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες, καταγράφονται λιγότερα τροχαία ατυχήματα, λόγω της «διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας στην εκτίμηση της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της πιο συστηματικής αστυνόμευσης».

Ο καθηγητής επισήμανε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. «Όλοι μαζί χτίζουμε για την ασφάλειά μας στους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι «η σωστή διαπαιδαγώγηση, η οποία ξεκινά κυρίως από την οικογένεια, είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας στο να αποκτήσουμε τη σωστή οδική παιδεία».

