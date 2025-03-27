Του Γιάννη Ανυφαντή

Υποχρεωτικά τον προσωπικό αριθμό κάθε πολίτη θα φέρουν οι νέες ταυτότητες, σύμφωνα με τροπολογία που Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα το βράδυ.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προβλέπεται ότι κάθε ταυτότητα θα αναγράφει υποχρεωτικά έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, ο οποίος θα αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης του δελτίου ταυτότητας.

Με την ίδια τροπολογία, λαμβάνεται μέριμνα για τα έως τώρα εκδοθέντα δελτία ταυτότητας, τα οποία και ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους ή μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν ή το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Θυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) είναι ένας μοναδικός αριθμός, παρόμοιος με το ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ, με τον οποίο θα γίνονται εφεξής όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο. Με το νέο αυτό μέσο εκτιμάται ότι οι πολίτες θα ταυτοποιούνται από φορείς του Δημοσίου με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.



