Τραγωδία στην άσφαλτο: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα αστυνομικό στην Κηφισού

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 35χρονο δικυκλιστή αστυνομικό σημειώθηκε στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, μετά τη γέφυρα Καλυφτάκη.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός πήγαινε να αναλάβει υπηρεσία.

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Θεοκλήτου και Λουκιανού, στο Περιστέρι.

Οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχό του οχήματός του, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και έπεσε πάνω σε πέντε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Από τις προσκρούσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

