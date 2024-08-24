Ο θανάσιμος τραυματισμός μετανάστη από το Κουβέιτ σε καταδίωξη δουλεμπορικού σκάφους από το Λιμενικό ανοικτά της Σύμης φέρνει με τρόπο δραματικό στην επιφάνεια την αλλαγή τακτικής των διακινητών.

Τούρκοι δουλέμποροι χρησιμοποιούν πλέον ταχύπλοα όπως το συγκεκριμένο, που καταδιώχθηκε από ελικόπτερο του Λιμενικού για να μεταφέρουν μετανάστες στα Ελληνικά νησιά

Χάρη σε μηχανές ιπποδύναμης έως και 400 ίππων τα σκάφη των δουλεμπόρων αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Στη θέα του Λιμενικού οι χειριστές τους προσπαθούν να διαφύγουν. Οι καταδιώξεις -συχνά ένοπλες- μετατρέπονται σε καθημερινότητα.

Στις 5 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, στελέχη του Λιμενικού τραυμάτισαν στην κοιλιά Τούρκο δουλέμπορο, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, επεισόδιο με χρήση πυρών και από τους διακινητές, εκτυλίχθηκε στη Χίο

Από την αρχή του χρόνου, έχουν καταγραφεί 200 περιστατικά διακίνησης με τη χρήση ταχύπλοων σκαφών. Τα περισσότερα σε Ρόδο, Σύμη και Τήλο.

Οι δύο Τούρκοι χειριστές του ταχύπλοου που ενεπλάκη στη χθεσινή φονική καταδίωξη στη Σύμη οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Ρόδου.

Έρευνα για το συμβάν, με θύμα τον 39χρονο μετανάστη διενεργεί και το Ναυτοδικείο Πειραιά.

Φαίνεται ότι η αλλαγή στην τακτική των δουλεμπορικών κυκλωμάτων ευθύνεται για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται από την αρχή του έτους. Ενδεικτικά ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2023 ο αριθμός των εισόδων είχε φτάσει στις 8.921, στο αντίστοιχο διάστημα φέτος, δηλαδή από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Ιούλιο, έχουν φτάσει στην Ελλάδα 22.089 μετανάστες.

Αφίξεις μεταναστών στο Αν. Αιγαίο

2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 8.921

2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 22.089

Αφίξεις μεταναστών στο Αν. Αιγαίο

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 2.737

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 3.995

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Ιούλιο του 2023 είχαν έρθει στην Ελλάδα 2.737 μετανάστες, ενώ φέτος τον Ιούλιο ο αριθμός τους αγγίζει τις 4.000. Μεγαλύτερες είναι οι αφίξεις σε Ρόδο, Τήλο, Σύμη και Κω, γιατί η απόσταση που χωρίζει τα τουρκικά παράλια με τα συγκεκριμένα νησιά είναι μικρή και έτσι μπορούν γρήγορα με τα ταχύπλοα σκάφη να φτάσουν στις ελληνικές ακτές.

Μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση

Ρόδος

Τήλος

Σύμη

Κως

