Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για διάρρηξη οχήματος και κλοπή 12.000 ευρώ

Για διάρρηξη οχήματος που ανήκει σε Ρουμάνους πολίτες και για κλοπή 12.000 ευρώ συνελήφθη 26χρονος ημεδαπός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής το όχημα Ρουμάνων ήταν παρκαρισμένο εντός του περίφρακτου χώρου στάθμευσης των οχημάτων στον επιβατικό σταθμό Μακεδονία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε χτες το μεσημέρι για περιστατικό διάρρηξης ενός αυτοκινήτου. Στελέχη του Τομέα Ασφάλειας-Ανάκρισης/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(ΠΟΔΙΝ) μετέβησαν στο χώρο στάθμευσης, όπου εντόπισαν τρεις αλλοδαπούς (υπηκόους Ρουμανίας), οι οποίοι δήλωσαν ότι άγνωστοι δράστες διέρρηξαν το όχημα τους, αποσπώντας τους μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με οπτικοακουστικό υλικό που προσκομίστηκε, διακρίνονταν δύο άτομα καθώς και ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας ενός 26χρονου ημεδαπού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής και μεταφοράς των κλοπιμαίων. Αμέσως ενημερώθηκε η Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εντόπισε το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. στην περιοχή της Μενεμένης Θεσσαλονίκης, έξω από την οικία του 26χρονου.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 26χρονου, με τη συνδρομή του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της ΕΛ.Α.Σ. (ΟΠΚΕ), κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής, το χρηματικό ποσό των 1.360€, διαρρηκτικά εργαλεία (τρία κατσαβίδια), μία συσκευή παρεμβολής κεντρικού κλειδώματος αυτοκινήτου, μία φωτογραφική μηχανή με τηλεφακό καθώς και μία μαύρη τσάντα μεταφοράς αυτής η οποία περιείχε ακόμα τρεις φακούς λήψης, τα ρούχα που φορούσε ο 26χρονος κατά την τέλεση του αδικήματος, έξι ζευγάρια σκουλαρίκια και δύο φιάλες οινοπνευματωδών ποτών.

Επιπρόσθετα, προσκομίστηκε το υπολειπόμενο ποσό των 10.640€, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε με το σύνολο των κλοπιμαίων αντικειμένων στους παθόντες, ενώ παράλληλα τους καταβλήθηκε το χρηματικό ποσό των 360€ για τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα τους από τη διάρρηξη. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 26χρονος, για παράβαση του άρθρου 45 του Π.Κ. (συναυτουργοί) και του άρθρου 372 του Π.Κ.(κλοπή), ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο συνεργός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

