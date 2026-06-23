Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στην πόλη Κριβίχ Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι οι οποίοι κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι πλήττει μια μη στρατιωτική περιοχή με πυρομαχικά διασποράς.

Ο Ολεξάντρ Βικούλ, επικεφαλής του αμυντικού συμβουλίου της πόλης, δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι επίσης 25 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση που έγινε με βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

«Οι άνθρωποι που πέθαναν βρίσκονταν ο ένας από τον άλλο σε απόσταση 200 μέτρων εξαιτίας αυτού του βάρβαρου όπλου» δήλωσε ο Βικούλ, προσθέτοντας ότι στην πόλη θα κηρυχθεί αύριο ημέρα πένθους.

Ataque russo com bombas bal+isticas ao novo Centro Comercial de Kryvyi Rih:, na Ucrânia.



FDP!!!! pic.twitter.com/D3WmXViGWj — Paula Branco (@PaulaBranco16) June 23, 2026

⚡️The number of wounded in Kryvyi Rih has risen to 25, — according to Vilkul, head of the city’s Defense Council.



The shelling damaged educational and cultural institutions, administrative buildings, homes, gas stations, and cars.



June 24 was declared a day of mourning in… pic.twitter.com/IBdOBXyt5f — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) June 23, 2026

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι που κατάγεται από το Κριβίχ Ριχ, αντέδρασε στην επίθεση απευθύνοντας έκκληση για άσκηση περισσότερων διεθνών πιέσεων στην Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και για πιο γρήγορη προμήθεια της Ουκρανίας με αντιαεροπορικό εξοπλισμό.

«Κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή των συμφωνιών για την αντιαεροπορική άμυνα, κάθε καθυστέρηση στην παροχή εξοπλισμού για την προστασία της Ουκρανίας και των Ουκρανών ισοδυναμεί ουσιαστικά με απώλεια ανθρώπινων ζωών», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι επιτίθεται σε πόλεις με βόμβες διασποράς, οι οποίες διασκορπίζονται σε ευρεία περιοχή. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι δεν στοχεύει αμάχους, αν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε νωρίτερα ότι μια ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές υποδομές της πόλης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

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