Οι πορτογαλικές αρχές απέρριψαν το αίτημα έκδοσης στη Γαλλία μιας γυναίκας 41 ετών που κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τα δύο μικρά παιδιά της, 4 και 5 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν τον περασμένο μήνα μόνα στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Εβόρα.

Μολονότι το Εφετείο της Εβόρα «αρνήθηκε εν μέρει» να εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι γαλλικές αρχές, δέχτηκε να παραδώσει τη Μαρίν. Ρ. σε δεύτερο χρόνο, ώστε να δικαστεί στη Γαλλία «για γεγονότα που δεν διαπράχθηκαν στο έδαφος της Πορτογαλίας».

Σύμφωνα με μια δικαστική πηγή που μίλησε εξ ονόματος του δικαστηρίου, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Γαλλία αναφέρεται σε αρπαγή ανηλίκου, αποφυγή των νομίμων υποχρεώσεων του γονέα, εγκατάλειψη ανηλίκου κάτω των 15 ετών, εγκατάλειψη ατόμου που αδυνατεί να αυτοπροστατευθεί και βιαιοπραγία σε βάρους ανηλίκου 15 ετών.

Την περασμένη Πέμπτη το Εφετείο της Εβόρα απέρριψε και το αίτημα έκδοσης του συντρόφου της Μαρίν Ρ., ενός 55χρονου Γάλλου. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ποινικές διαδικασίες στην Πορτογαλία –η δίκη και, ενδεχομένως, η έκτιση ποινής, εφόσον καταδικαστεί– ο Μαρκ Μπ. θα μπορούσε να εκδοθεί και αυτός στη Γαλλία, για να δικαστεί για άλλα αδικήματα. Το ζευγάρι κατηγορείται για «έκθεση σε κίνδυνο ή εγκατάλειψη» ανηλίκων αλλά ο Μαρκ Μπ. διώκεται επιπροσθέτως και για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών στο ένα από τα αγοράκια της συντρόφου του.

Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στις 19 Μαΐου από τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, να κλαίνε καθισμένα στην άκρη του αυτοκινητόδρομου που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντου Σαλ με το θέρετρο Κομπόρτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα κοντά στην Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν καταγγέλθηκε η εξαφάνισή τους από το Κολμάρ όπου ζούσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.