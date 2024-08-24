Στους χιλιάδες εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας «που καθημερινά στο πεδίο αποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός είναι ο νέος πατριωτισμός στη χώρα μας», αναφέρεται σε ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, και τονίζει ότι «βρίσκονται σε κάθε πυρκαγιά, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, στο πλάι των δασοκομάντος και των πυροσβεστών μας».

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Σε κάθε πυρκαγιά, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, στο πλάι των δασοκομάντος και των πυροσβεστών μας βρίσκονται οι άνθρωποι που εθελοντικά προσφέρονται -φυσικά μετά από εκπαίδευση- να δίνουν τη μάχη στον τόπο τους που τον ξέρουν καλύτερα από όλους, τον πονάνε και τον νοιάζονται. Είμαστε περήφανοι για τους χιλιάδες εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας που καθημερινά στο πεδίο αποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός είναι ο νέος πατριωτισμός στη χώρα μας».

Σε κάθε πυρκαγιά, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, στο πλάι των δασοκομάντος και των πυροσβεστών μας βρίσκονται οι άνθρωποι που εθελοντικά προσφέρονται -φυσικά μετά από εκπαίδευση- να δίνουν τη μάχη στον τόπο τους που τον ξέρουν καλύτερα από όλους, τον πονάνε και τον νοιάζονται.… pic.twitter.com/sWOYXB9bqP — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.