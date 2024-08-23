Επεισόδιο ανάμεσα σε ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία και σκάφος του Λιμενικού σημειώθηκε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας αλλοδαπός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού το ταχύπλοο μετέφερε μετανάστες από τις τουρκικές ακτές προς τη Σύμη και δε συμμορφώθηκε στα οπτικά και ηχητικά σήματα των αρχών, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά και επιχειρώντας να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού, θέτοντας τη σωματική ακεραιότητα των μελών του πληρώματος σε κίνδυνο.

Ο αλλοδαπός διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ενώ το ταχύπλοο με τους υπόλοιπους 13 αλλοδαπούς οδηγήθηκε στο λιμάνι της Σύμης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.