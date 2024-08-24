Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο Διόνυσο Αττικής εξαιτίας των επιδρομών διαρρηκτών. Το θράσος των αδίστακτων κακοποιών αποτυπώνεται σε βίντεο που τους καταγράφει εν δράσει.

Φορώντας μαύρα ρούχα, με καλυμμένα πρόσωπα και αδιαφορώντας για την ύπαρξη συναγερμών ή σκύλων, αδίστακτοι κακοποιοί πραγματοποιούν ληστρικές επιδρομές σε σπίτια στην περιοχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι κακοποιοί δεν διστάζουν να εισβάλουν σε οικείες σπάζοντας τζάμια και να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα, ενώ αδιαφορούν για την αστυνομία που πραγματοποιεί περιπολίες οι οποίες όπως διαπιστώνεται δεν αρκούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κακοποιοί ελέγχουν από ποια σπίτια λείπουν οι κάτοικοι λόγω διακοπών και το βράδυ εισβάλουν σε αυτά. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε στενή συνεργασία τόσο με το Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Στεφάνου όσο και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να ενισχυθεί η αστυνόμευση και να αυξηθεί η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους του Δήμου. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, οι κάτοικοι είναι έρμαια στους κουκουλοφόρους διαρρήκτες.

Πηγή: skai.gr

