Νέες εκλογές στους συμβολαιογράφους

Της Ιωάννας Μάνδρου

Νέος γύρος εκλογικής αναμέτρησης θα γίνει πιθανότατα στις 16 Ιουνίου για την ανάδειξη προέδρου στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Αθήνας, καθώς η διήμερη εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα δεν οδήγησε σε εκλογή προέδρου.

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης ψήφισαν 1.179 συμβολαιογράφοι, περίπου το 80% των μελών του συμβολαιογραφικού συλλόγου.

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών θα λάβουν μέρος ο Στέλιος Ρέβελας και η Ελένη Κοντογιώργου που πλειοψήφησαν καθώς ο επί πολλά χρόνια πρόεδρος Γιώργος Ρούσκας αποκλείστηκε.

Ειδικότερα, ο Στέλιος Ρέβελας έλαβε 393 ψήφους, η Ελένη Κοντογιώργου 369 και ο Γεώργιος Ρούσκας 354.



Πηγή: skai.gr

