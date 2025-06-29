Νεαρή γυναίκα υπέστη ανακοπή την ώρα που διασκέδαζε σε κατάστημα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων

Ανακοπή καρδιάς υπέστη νεαρή γυναίκα κατά τη διάρκεια που διασκέδαζε με την παρέα της σε μπαρ στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων νωρίς τα ξημερώματα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τη γυναίκα, ετών 34 Ελληνίδα, την οποία και διεκομησαν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί, σύμφωνα με τον Διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα, διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ όπου δίνει μάχη για την ζωή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.