Νέα συγκέντρωση μεταναστών σε πλοίο στη Ρόδο - Δύο συλλήψεις

Το πλοίο απέπλευσε στις 11:50 πμ αντί της προγραμματισμένης (11:00), ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, για απείθεια και υποκίνηση σε στάση.

Μεγάλος αριθμός μεταναστών συγκεντρώθηκε εκ νέου πρωινές ώρες σήμερα, στο λιμάνι Ακαντιά Ρόδου, προκειμένου να εισέλθει επί του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ¨BLUE STAR CHIOS¨, παρεμποδίζοντας, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, την ομαλή φόρτωση και επιβίβαση επιβατών με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση του απόπλου του.

Στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., προέβησαν σε μέτρα τάξης και ασφαλείας, με γνώμονα την κοινωνική ειρήνευση, με αποτέλεσμα το συγκεντρωμένο πλήθος να αποχωρήσει και να συνεχιστεί η ομαλή επιβίβαση των επιβατών.

Το πλοίο απέπλευσε στις 11:50 πμ αντί της προγραμματισμένης (11:00), ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, για απείθεια και υποκίνηση σε στάση.

