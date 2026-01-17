«Παγωμένη» είναι η τοπική κοινωνία στην Αιτωλοακαρνανία από τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη ο οποίος και έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο. Δράστης της δολοφονίας φέρεται να είναι 44χρονος καταγόμενος από την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν πως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε.

Το τι ακριβώς συνέβη από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα, μένει να αποσαφηνιστεί από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι ο άτυχος 50χρονος έχασε τη ζωή του στη θέση «Αρβανίτης», με το όχημά του να έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη νωρίτερα σήμερα και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή: skai.gr

