Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη

Δολοφονική ενέδρα σε 50χρονο πρόεδρο κοινότητας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή της Μακρυνείας Αιτωλοακαρνανίας. Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός άνδρα.

Οι πρώτες πληροφορίες του AgrinioPress αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο.

Το περιστατικό συνέβη στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, πλησίον του Λιθοβουνίου, όπου ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα, που διερχόταν με το όχημά του, πυροβολώντας εναντίον του.

Στο σημείο που εγκλήματος έσπευσε Πυροσβεστική και δύναμη της Αστυνομίας.

Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες της ανθρωποκτονίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ, ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΎΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ, ΕΝΑΣ ΗΜΕΔΑΠΟΣ ΑΝΔΡΑΣ, ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ 50ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΔΡΑ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

