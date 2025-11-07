Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τετάρτης (5-11-2025) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 20χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για απόπειρα ληστείας και κλοπή μοτοσυκλέτας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της της Τετάρτης (5-11-2025) ο 20χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με άλλο άτομο, επιχείρησε να αρπάξει την τσάντα 59χρονης πεζής η οποία έπεσε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι, στο πόδι και στα χέρια της.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Σμύρνης τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης του περιστατικού.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει το εν λόγω δίκυκλο από την περιοχή του Νέου Κόσμου λίγο πριν από τη διάπραξη της ληστείας, το οποίο στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

