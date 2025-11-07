Λογαριασμός
Πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι - Δείτε φωτό

Οι πτήσεις έγιναν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β' Λυκείου

Πτήσεις μαθητών και μαθητριών της Β' Λυκείου για το σχολικό έτος 2025-2026 πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στη 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι. Οι πτήσεις έγιναν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Μετά το τέλος των πτήσεων, ο διοικητής της Σχολής Ικάρων, υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης, συνομίλησε με τους μαθητές και τους παρέδωσε αναμνηστικά.

