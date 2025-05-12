Σε 68.788 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που θα εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που απέστειλε προς δημοσίευση σε ΦΕΚ το υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση με αριθμό Φ.253.1/50169/A5/08-05-2025 καθορίζει αναλυτικά τις θέσεις εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Πρόκειται για τον ετήσιο καθορισμό που επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό και τις προσδοκίες χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την κατανομή των θέσεων, ενώ σε αρκετά Τμήματα παρατηρείται συγκράτηση ή και μείωση των θέσεων, εν μέσω των προσπαθειών εξορθολογισμού και ενίσχυσης της ακαδημαϊκής ποιότητας.

