Καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκιση ο εμπρηστής της φωτιάς στη Στιμάγκα Κορινθίας.

Πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών, μόνιμο κάτοικο περιοχής και ο οποίος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιών από πρόθεση στις 18-7-2024, στην περιοχή Στιμάγκα.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κ.Α.Ε.Ε. Πελοποννήσου και της Π.Υ. Κιάτου.

O συλληφθείς καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Την ερχόμενη Τριτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή για την μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 11-7-2024

Πηγή: skai.gr

