«Καμπάνα» σε εμπρηστή για τη φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας - Καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκιση, χωρίς αναστολή

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και για μια ακόμη πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 11 Ιουλίου στην ίδια περιοχή

σύλληψη

Καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκιση ο εμπρηστής της φωτιάς στη Στιμάγκα Κορινθίας.

Πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών, μόνιμο κάτοικο περιοχής και ο οποίος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιών από πρόθεση στις 18-7-2024, στην περιοχή Στιμάγκα.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του Κ.Α.Ε.Ε. Πελοποννήσου και της Π.Υ. Κιάτου.

O συλληφθείς καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Την ερχόμενη Τριτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή για την μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 11-7-2024

