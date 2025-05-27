Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων που εισέβαλαν σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Δάφνη Καλαβρύτων, το πρωί της Τρίτης και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο το ποσό των 1.000 ευρώ.

Οι δράστες ήταν δυο άνδρες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του με μάσκες, ενώ κρατούσαν μακρύκανο όπλο – πιθανόν καλάσνικοφ.

Κατά την εισβολή τους στο χώρο, σύμφωνα με το pelop, βρήκαν ανοικτό το χρηματοκιβώτιο και αφού ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου την γυναίκα, κατευθύνθηκαν στο σημείο και άρπαξαν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η υπάλληλος είχε σε άλλη τσάντα 40.000 ευρώ, αλλά δεν πρόλαβε να τα βάλει στο χρηματοκιβώτιο, για αυτό και δεν τα είδαν οι δράστες.

Στη συνέχεια, οι ληστές τράπηκαν σε φυγή πεζοί, ενώ πυροβόλησαν τρεις φορές στον αέρα για τους κυνήγησαν οι κάτοικοι.

Πρόκειται για Έλληνες, καθώς σύμφωνα με τη μαρτυρία της υπαλλήλου μπαίνοντας στα ΕΛΤΑ, μιλώντας ελληνικά την ενημέρωσαν για τη ληστεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, εκτιμάται πως οι ληστές είχαν σταθμεύσει σε άλλο σημείο, όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να τους ανέμενε και κάποιος συνεργός.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις «σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ για τον εντοπισμό τους έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ από Αχαΐα, Ηλεία και Αρκαδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.