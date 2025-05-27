Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που 13χρονος με πατίνι παρέσυρε ένα 11χρονο κορίτσι, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό, που έγινε το Σάββατο, κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας.

Στις εικόνες που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται ο ανήλικος που οδηγεί το πατίνι να πέφτει πάνω στην 11χρονη την ώρα που ήταν μαζί με τη μητέρα της και προσπαθούσαν να διασχίσουν το δρόμο.

Ο 13χρονος στη συνέχεια φεύγει από το σημείο χωρίς να σταματήσει.

Ο ανήλικος συνελήφθη μετά από αναζητήσεις και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, ενώ τον σχηματισμό δικογραφίας ανέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

