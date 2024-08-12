Νοτιοανατολικό Αιγαίο: Παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικό drone

Παραβάσεις στο FIR Αθηνών έκανε σήμερα, Δευτέρα 12/8, η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Αναλυτικά:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV



ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1



ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2



ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -



ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -



ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: skai.gr

