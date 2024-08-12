Λογαριασμός
Παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικό drone στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Eνα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Νοτιοανατολικό Αιγαίο: Παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικό drone

Παραβάσεις στο FIR Αθηνών έκανε σήμερα, Δευτέρα 12/8, η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Αναλυτικά:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
                                         
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : -
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 UAV          
 
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 1
 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : -
                                 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 2
 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : -
 
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : -
 
ΠΕΡΙΟΧΗ               : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
TAGS: Παράβαση FIR Αθηνών Αιγαίο
