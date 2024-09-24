Ναυάγιο στη Σάμο: 4 νεκροί και 30 διασωθέντες ο μέχρι τώρα απολογισμός από τη βύθιση λέμβου

Τέσσερις γυναίκες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκρές από τη βύθιση λέμβου με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισιδώρου, βορειοδυτικά της Σάμου.

Στην ξηρά εντοπίστηκαν άλλοι 26 μετανάστες όπου εξακριβώθηκε ότι σχετίζονται με το συγκεκριμένο συμβάν, ενώ ανάμεσά τους αναγνωρίστηκε ένα άτομο ως διακινητής ο οποίος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Συνολικά έως τώρα έχουν διασωθεί 30 άτομα που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου.

Οι έρευνες στο σημείο όπου βυθίστηκε η λέμβος συνεχίζονται και σήμερα από πλωτά του λιμενικού σώματος και παραπλέοντα πλοία για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Στο σημείο επίσης μεταβαίνει κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Κατά δήλωση των διασωθέντων ένα ακόμα άτομο αγνοείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.