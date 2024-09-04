Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, εκεί όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος.

Σύμφωνα με το Thestival, η ένταση σημειώθηκε όταν ο πατέρας και ο θείος του άτυχου νέου αντιλήφθηκαν την παρουσία μέσα στον χώρο του λούνα παρκ -στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος - υπαλλήλου της επιχείρησης, ο οποίος όπως αναφέρουν, τραβούσε φωτογραφίες για να τις στείλει στον ιδιοκτήτη.

Με την παρέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο τα πνεύματα ηρέμησαν και ο υπάλληλος αποχώρησε.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος

Νωρίτερα, έφτασαν από την Αθήνα στο Πευκοχώρι οι μηχανικοί της εταιρείας που δίνει πιστοποιήσεις σε παιχνίδια λούνα παρκ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους στο μοιραίο μηχάνημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος.

Ο έλεγχος έρχεται μετά από παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η οικογένεια του 19χρονου υποστηρίζει πως ο έλεγχος αυτός θα λειτουργήσει ενισχυτικά στα όσα αναφέρουν από την πρώτη στιγμή, ότι στο λούνα πάρκ δεν λειτουργούσε τίποτα σωστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.