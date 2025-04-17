Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, με ένα 12χρονο να πέφτει θύμα αυτή τη φορά στο προαύλιο σχολείου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί δέχτηκε άγρια επίθεση από πέντε συμμαθητές του, ηλικίας, περίπου 10, 11 ετών, με αποτέλεσμα να καταλήξει ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του θύματος και σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια ομάδα πέντε μαθητών της 5ης και της 6ης δημοτικού πλησίασαν τον 12χρονο στο προαύλιο του σχολείου και άρχισαν να του κάνουν bullying. Το παιδί παραπονέθηκε στη δασκάλα, που βρισκόταν στο προαύλιο, η οποία τον προέτρεψε να απομακρυνθεί από την ομάδα των μαθητών, ενώ στη συνέχεια τους έκανε παρατήρηση.

Με το που είδαν τα παιδιά που τον παρενοχλούσαν, πως ο 12χρονος παραπονέθηκε στην εκπαιδευτικό, τον προσέγγισαν, άρχισαν να τον απειλούν και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι αλλά και σε όλο το σώμα με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ παράλληλα τού έσκισαν την μπλούζα.

Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του και τότε οι γονείς του παρατήρησαν πως έφερε ένα ελαφρύ τραύμα στο πόδι, με αποτέλεσμα να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις.

Ο ανήλικος επέστρεψε στο σπίτι του καθώς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα του πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας κι έκανε καταγγελία σε βάρος των πέντε ανηλίκων.

Αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των παιδιών, αλλά και των γονιών τους.

Πηγή: skai.gr

