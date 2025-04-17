Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με έναν 27χρονο Τούρκο να συλλαμβάνεται στο Παγκράτι, αφού είχε παραβιάσει τουλάχιστον 5 ερυθρούς σηματοδότες.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται με το ασημί αυτοκίνητό του επί της λεωφόρου Κηφισίας και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στο ύψος των Αμπελοκήπων, αναφέρει η ΕΡΤ.

Του έκαναν σήμα για να ακινητοποιήσει το όχημα του, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε αλλά ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και συνέχισε την τρελή πορεία του μέχρι την περιοχή του Παγκρατίου.

Οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν με δύο περιπολικά καθώς και δύο μηχανές της Άμεσης Δράσης και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα που οδηγούσε ο 27χρονος στην περιοχή του Παγκρατίου και να του περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, φέρεται να αναρωτιόταν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε με ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του 0,68 mg/l, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν είχε μαζί του δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και στέρηση ικανότητας οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.