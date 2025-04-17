Αυξημένη είναι και σήμερα Μ.Πέμπτη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, ενόψει της εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα για τα νησιά των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, ενώ σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των εταιρειών αναμένεται να αναχωρήσουν τουλάχιστον 22.190 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα αποπλεύσουν 10 πλοία με επιπλέον 4 δρομολόγια για Μαρμάρι, ενώ θα αναχωρήσουν τουλάχιστον 9.800 επιβάτες.

Από το λιμάνι του Λαυρίου θα πραγματοποιηθούν 10 απόπλοι, ενώ θα αναχωρήσουν 2.843 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διευκόλυνση των επιβατών, ενώ καλό είναι οι εκδρομείς του Πάσχα να είναι νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Χτες αναχώρησαν 18.558 επιβάτες

Χθες Μ.Τετάρτη από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων, ενώ αναχώρησαν 18.558 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας αναχώρησαν 11 πλοία με 5.615 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου απέπλευσαν 6 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία με 1.348 επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

