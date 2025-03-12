Η Ελένη Βαρβιτσιώτη στον ΣΚΑΪ

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη, ανταποκρίτρια των Financial Times για Ελλάδα και Κύπρο, επιστρέφει στον ειδησεογραφικό τομέα του ΣΚΑΪ, ενισχύοντας την ομάδα αναλυτών του σταθμού.

Δημοσιογράφος, με σειρά αποκλειστικών ρεπορτάζ και συνεντεύξεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, έχοντας καλύψει για πολλά χρόνια τη διεθνή οικονομία, την ελληνική οικονομική κρίση και τις διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες αλλά και συγγραφέας, η Ελένη Βαρβιτσιώτη θα πληροφορεί και θα σχολιάζει, εντός και εκτός στούντιο, για τις διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.