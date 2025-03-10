Τα έργα πίσω από την έκρηξη του βουλευτή της Νίκης, Νικου Παπαδόπουλου, δημιουργήθηκαν από τον Χριστόφορο Κατσιδιώτη και είχαν θρησκευτικό και εκκλησιαστικό θέμα, σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 4 έργα, ανάμεσά τους σε ένα που απεικονίζει «την Παναγία με τον Χριστό αγκαλιά» και κρατήθηκε τουλάχιστον για 5 ώρες, ενώ αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν παρεμβάσεως του δικηγόρου του.

Ποιος είναι, όμως, ο Χριστόφορος Κατσιδιώτης και τι σηματοδοτούν τα έργα του στην έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου - Ενδιάμεσος Χώρος» της Εθνική Πινακοθήκης;

Ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης είναι Έλληνας χαράκτης και γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1971, στην Αθήνα. Για 15 χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, την τηλεόραση και στον περιοδικό τύπο. Σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2009 έως το 2014. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, και άλλες χώρες. Χαρακτικά του έργα έχουν χρησιμοποιηθεί από τους εκδοτικούς οίκους Gutenberg, Διάττων, Μανδραγόρας, Πολύτροπον, Κέδρος, Μελάνι και Μπαρτζουλιάνος, ενώ έχει βραβευθεί για το έργο του:

Το 2011 με το Βραβείο Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα LLP- Erasmus

Το 2012 με το Βραβείο 1ης Μπιενάλε Ελλήνων Σπουδαστών Χαρακτών Ex-Libris, Κρήτη

Το 2017 με Βραβείο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Animation - «12th Athens Animfest» («Carousel»-Animation χαρακτικής)

Από το 2013, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και παράλληλα αρθρογραφεί στον ελληνικό τύπο για τα εικαστικά δρώμενα εκεί. Το 2015, τα θέατρα Eurydice, Zérο και Théâtre du Cristal του Παρισιού, χρησιμοποίησαν χαρακτικά του έργα για την προβολή των παραστάσεων τους. Εξειδικεύεται κυρίως στην οξυγραφία, η οποία είναι η γραφή με οξέα πάνω σε μεταλλική πλάκα (μήτρα), και στη συνέχεια τυπώνεται στο χαρτί, με τη χρήση πρέσας. Το 2017 υπήρξε υποψήφιος για τη θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Χαρακτικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.

Στην ερώτηση της Ειρήνης Αϊβαλιώτου για το catisart.gr, αναφορικά με το ποια είναι η κύρια θεματολογία των έργων του, ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης απάντησε:

«Δεν ξέρω ούτε και εγώ…! Είναι ένα ψυχαναλυτικό ρεπορτάζ δρόμου, από μια ονειρική οπτική, μέσα από την προσωπική μου ματιά. Όπου τελικά, με κάνει και εμένα να γνωρίσω καλύτερα τους ήρωές μου, αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό. Πιστεύω τελικά, πως οι ήρωές μου, είμαστε όλοι εμείς, παραμορφωμένοι από το πέρασμα της ζωής από πάνω μας».

Σε συνομιλία του με την Κατερίνα Σωτηρίου, που είναι αναρτημένη στο YouTube, σε παρουσίαση του εικαστικού χαράκτ στο ραδιόφωνο του Μεταδεύτερου, στην εκπομπή «Terra Incognita» (22/01/2017), ο καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι «πίσω από την Τέχνη υπάρχει ιδεολογία».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Υπάρχει ελευθερία στην έκφραση φυσικά». Και συμπληρώνει αναφερόμενος στα έργα του: «Τα έργα μου βασίζονται σε σκοτεινές πτυχές που έχει καθένας μέσα του. Τις φοβόμαστε γιατί δεν ξέρουμε τι θα βγει από εκεί».

Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Πινακοθήκης στην έκθεση : «Η επιδραστικότητα της ανατρεπτικής θέασης του κόσμου από τον Goya αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική στο χρόνο. Κάνει εμφανή την παρουσία της στην απελευθερωτική έκρηξη των σουρεαλιστικών οραμάτων και της ποιητικής γλώσσας του μοντερνισμού, ενώ συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας προσφέρει μια πολύτιμη δεξαμενή πρωτότυπων εικαστικών ερμηνειών για τη σχέση μας με τον κόσμο και τα όντα που τον συναποτελούν. Τα χαρακτικά του διακρίνονται για την αληθοφάνεια του τερατώδους, την πειστικότητα του παράλογου και την έλξη του αποτρόπαιου. Αξιοποιώντας τη θεατρικότητα της καρναβαλικής παράδοσης και της Commedia dell’ Arte, ο Goya συνθέτει ένα καινοφανές σύμπαν στο οποίο κυριαρχεί η αμφισημία και η υβριδικότητα, η διαρκής αιώρηση ανάμεσα στο οικείο και το ανοίκειο, αίσθηση που οφείλεται στην αριστοτεχνική συναρμογή δημοφιλών, καθημερινών θεμάτων με παράταιρες, απειλητικές, αποκρουστικές ή και δυσερμήνευτες μορφές οι οποίες παραδόξως μας έλκουν αντί να μας απωθούν, ίσως διότι σ’ αυτές αναγνωρίζουμε διαισθητικά κάτι βαθιά δικό μας.

Με κινητήριο μοχλό τις σειρές των χαρακτικών έργων του Goya στην Εθνική Πινακοθήκη και συνεπείς στην πρόθεση να ανανεώσουμε τα εργαλεία ανάγνωσης των ιστορικών συλλογών με το πρόγραμμα δράσεων του Ενδιάμεσου Χώρου, παρουσιάζουμε παράλληλα με την έκθεση των 80 χαρακτικών της σειράς Los Caprichos, ένα θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη με τίτλο Η Σαγήνη του Αλλόκοτου. Στην ομαδική έκθεση περιλαμβάνονται έργα δέκα καλλιτεχνών που από διαφορετικές αφετηρίες εναγκαλίζονται και εικονίζουν το αλλόκοτο, το υβριδικό, και το γκροτέσκο».

Ο Χασάπης της Λεωφόρου

Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου του καλλιτέχνη Χριστόφορου Κατσαδιώτη το επίμαχο έργο, που πυροδότησε την έκρηξη του βουλευτή της Νίκης, που τιτλοφορείται ως «Ο Χασάπης της Λεωφόρου» σχετίζεται με θρησκευτικά θέματα.

Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρει: «Διευκρίνηση: Ο τίτλος της οξυγραφίας αυτής, "Ο Χασάπης της Λεωφόρου" που έχει το έργο, σχετίζεται με εκκλησιαστικά και θρησκευτικά θέματα και όχι με τους φίλους μου...!![ενν. τους Γιώργηδες] ("O Χασάπης της Λεωφόρου", Οξυγραφία- χαλκογραφία, 35,8Χ24,5 εκ, 2018)».

Στη συνέντευξη στο catisart.gr, ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης δήλωσε: «Αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, διέξοδο βρίσκει, σαν αυτόματη γραφή, όταν αφήνεις το ασυνείδητο να βγει προς τα έξω και κατατίθεται. Αυτό το πνευματικό υλικό, παίρνει μορφή. Κομμάτια αισθητικής και προσωπικής άποψης, το πώς και το γιατί βλέπεις τα πράγματα από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία, αρχίζουν να φανερώνονται. Γνήσια, ατόφια συναισθήματα εκφράζω χωρίς φίλτρα, για αυτό και ποτέ δεν ξέρω τι τροπή θα πάρει η αφήγηση και ποια θα είναι η τελική μορφή ενός χαρακτικού μου, μέχρι την τελευταία στιγμή. Ακριβώς επειδή είναι αυθεντικό αυτό που θα βγει, είναι αυτό που έχει αγγίξει πάνω σε ευαίσθητες χορδές του θεατή, ακόμη και αν δεν είναι του γούστου του η δουλειά μου. Ιδιαίτερη εντύπωση μου ‘χει κάνει, που έχω δει θεατή να κλαίει μπροστά σε κάποιο έργο μου, αλλά έχω λάβει και γράμματα επεξηγήσεων και αναπάντητων προσωπικών ερμηνειών… Τους θεατές τους θεωρώ αναγνώστες, μιας που καλούνται να αναγνώσουν το έργο μου…»

Ασημόχαρτο, οξυγραφία – ραφή – Etching, 2015

Τέλος στην ερώτηση αν θα συμβούλευε τους νεότερους εικαστικούς καλλιτέχνες να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα όπως αυτή είναι σήμερα; Ο ίδιος απάντησε θετικά, αιτιολογώντας, ότι « είναι πολύ πιο πιθανό, εκτός Ελλάδας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να βρουν ένα πιο αξιοκρατικό πεδίο… Όχι πως στο εξωτερικό δηλαδή, δεν υπάρχουν κυκλώματα και κλίκες… Όμως σημασία έχει κυρίως, οι νέοι να αποχωριστούν εύκολες και δοκιμασμένες συνήθειες και να προχωρήσουν σε άγνωστα πεδία. Η ωρίμανση έρχεται μέσα από τέτοιες διαδικασίες και οι εμπειρίες αυτές είναι σημαντικές, γιατί σε διαμορφώνουν γρηγορότερα και πιο πολύπλευρα. Σε φέρνουν πιο άμεσα αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. Και σίγουρα στο εξωτερικό, θα έχουν περισσότερα ερεθίσματα, η Ελλάδα είναι ένα μικρό χωριουδάκι, σαν τους Γαλάτες στον Αστερίξ…»

