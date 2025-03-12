Στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αύριο, Πέμπτη 13.03.2025, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διακοπή κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης - στάθμευσης) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, περιμετρικά της Πλατείας Συντάγματος και του Προεδρικού Μεγάρου, από ώρα 10.30΄μέχρι πέρατος αυτής.

H ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τους παραπάνω οδικούς άξονες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.