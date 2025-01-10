Χαλκίδα: Ασθενής περίμενε 5 ώρες στα Eπείγοντα

Την καταγγελία ότι περίμενε 5,5 ώρες στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χαλκίδας για να εξεταστεί έκανε ασθενής στον ΣΚΑΪ. Η καταγγέλλουσα Μαρία Δενδρινού, μιλώντας στο LIVE U, είπε ότι πήγε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και μετά τις πρώτες εξετάσεις (πίεση και οξυγόνο) της είπαν να καθίσει και να περιμένει να την φωνάξουν.

«Ήμουν οπλισμένη με μεγάλη υπομονή, έβλεπα τον κόσμο, ήξερα τι γινόταν, είχα δώσει αρχικά προθεσμία στον εαυτό μου τρεις ώρες» εξήγησε η κα Δενδρινού.

Μετά από αναμονή 4 ωρών η γυναίκα ρώτησε τι συμβαίνει και γιατί καθυστερούν τόσο πολύ και της είπαν «υπομονή, έχουμε και επείγοντα περιστατικά».

Η κα Δενδρινού κατήγγειλε ότι – όπως κατάλαβε μετά από ώρες αναμονής – γίνεται «διαλογή» των ασθενών και δεν τηρείται ο αριθμός προτεραιότητας.

«Στο 4ωρό είχαν φύγει όλοι όσοι προηγούντο αλλά και άνθρωποι που είχαν έρθει μετά από εμένα» δήλωσε η καταγγέλουσα.

Τελικά, μετά από 5 ώρες η γυναίκα έφυγε χωρίς ποτέ να εξεταστεί.

Μάλιστα, όταν ρώτησε έναν γιατρό του νοσοκομείου, της απάντησε «τα παράπονά σας στον υπουργό Υγείας».

Πηγή: skai.gr

