Τον τελευταίο συντηρητή του ασανσέρ που έπεσε την Πέμπτη στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, αναζητούν για να συλλάβουν οι Αρχές, μετά από εντολή εισαγγελέα, σύμφωνα με το ERT News.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ασανσέρ έπεσε καθώς κόπηκε το συρματόσχοινο, τραυματίζοντας δύο διασώστες ιδιωτικού ασθενοφόρου – έναν ασθενή σε φορείο και ένα συνοδό.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Με αφορμή το περιστατικό, το νοσοκομείο εξέδωσε χτες ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι διατάχθηκε ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Ειδικότερα το νοσοκομείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

Στον ανελκυστήρα βρίσκονταν τέσσερα άτομα, ένας ασθενής, ο οποίος είχε λάβει εξιτήριο και η συνοδός του, μαζί με δύο διασώστες ιδιωτικού ασθενοφόρου.

Οι ασθενείς εξετάσθηκαν από το Ιατρικό προσωπικό, το οποίο διαπίστωσε ότι φέρουν ελάσσονες κακώσεις και βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Ο εν λόγω ανελκυστήρας τηρούσε όλους του κανόνες ασφαλείας. Οι τελευταίες δύο συντηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 02 & 19-12-2024 και η σύμβαση συντήρησης των ανελκυστήρων είναι σε ισχύ.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 1η Υ.ΠΕ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.