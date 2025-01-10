Αναβλήθηκε για τις 3 Νοεμβρίου 2025 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεσης δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, τον Φεβρουάριο του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης -κατά πλειοψηφία- έκανε δεκτά δύο αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν ισάριθμοι συνήγοροι υπεράσπισης των συνολικά 12 κατηγορούμενων, καταδικασμένων σε πρώτο βαθμό. Από το σύνολο των κατηγορούμενων που κρατούνται σε διάφορες φυλακές της χώρας μετήχθησαν, σήμερα, οι οκτώ στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν, για διάφορους λόγους, να μην γίνει η μεταγωγή τους.

Την ελπίδα ότι το Εφετείο θα δικαιώσει τη μνήμη του 19χρονου Άλκη, εξέφρασε ο πατέρας του Αριστείδης Καμπανός, σε δηλώσεις του μετά την αναβολή, για τον προσεχή Νοέμβριο, της δευτεροβάθμιας δίκης για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του, με οπαδικά κίνητρα.

«Ο Γολγοθάς που περνάμε, το περιμέναμε ότι θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», είπε ο κ. Καμπανός, σχολιάζοντας την αναβολή που χορήγησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κάνοντας δεκτά σχετικά αιτήματα από την πλευρά της υπεράσπισης. Χαρακτήρισε «πολύ δύσκολα» τα τελευταία τρία χρόνια από την απώλεια του γιου του, επισημαίνοντας πως «ουσιαστικά οι καταδικασθέντες κατέστρεψαν όχι μόνο τη δική μας οικογένεια αλλά και τις δικές τους» και τονίζοντας ότι στο εδώλιο θα έπρεπε να κάθονται και οι γονείς τους «γιατί είναι συνυπαίτιοι στο έγκλημα που έγινε στον Άλκη».

Κληθείς να σχολιάσει τη συγκέντρωση - συμπαράσταση που πραγματοποίησαν το πρωί φίλοι και συνοπαδοί των 12 καταδικασθέντων πρωτόδικα υποστηρικτών της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο κ. Καμπανός που κατέχει τη θέση του Τομεάρχη Ευαισθητοποίησης κατά της Αθλητικής Βίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σημείωσε: «Κάποια μυαλά δεν αλλάζουν. Συμπαράσταση στο τι; Στο να συνεχίζουν να γίνονται τέτοια εγκλήματα; Είπαμε αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, αλλά όχι να φτάνουμε σε σημείο να αφαιρούμε ζωή γι' αυτή μας την αγάπη. Τι αγάπη είναι αυτή;».

Πρωτόδικα, οι επτά εξ αυτών καταδικάστηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές καθείρξεις ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Για τους περισσότερους, όμως, ασκήθηκε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν «αγγίζει» δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέση τους.

Εκτός από το σκέλος της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο.

Από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια φίλοι - συνοπαδοί των κατηγορούμενων, ενώ από την αστυνομία ελήφθησαν ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας.

