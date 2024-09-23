Ανατροπή βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του νεκροταφείου στο ρεύμα προς Κερατσίνι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τη συμβολή της λεωφόρου Σχιστού με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Παλάσκα και είναι σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά υπάρχει διαρροή υγραερίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας, αλλά τη μετάγγιση του υγρού θα την κάνει όχημα της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

Εκκενώνεται η δομή Σχιστού

Λόγω της ανατροπής του βυτιοφόρου στη λεωφόρο Σχιστού και μετά από αίτημα της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, δόθηκε εντολή εκκένωσης της δομής του Σχιστού για προληπτικούς λόγους, από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αποφασίστηκε να μεταφερθούν στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού.

Για τη μεταφορά φθάνουν 2 λεωφορεία της ΕΛΑΣ, ενώ αναμένονται και δύο λεωφορεία του ΟΣΥ. Ήδη κατευθύνονται στο πάρκο περπατώντας 40 άτομα. Οι μετανάστες θα επιστρέψουν στη δομή μετά τη λήξη του συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.