Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος της 33χρονης στο Φαράγγι της Σαμαριάς

H επισκέπτρια στο Φαράγγι έχασε τη ζωή της αφού στο σημείο σημειώθηκαν κατολισθήσεις

Φαράγγι

Από ακατάσχετη αιμορραγία έχασε τη ζωή της μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς η 33χρονη τουρίστρια, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου της, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, η νεαρή γυναίκα υπέστη “ολιγαιμική καταπληξία, τραυματική ρήξη αγγείων κάτω άκρου”.

Το πόρισμα έρχεται να επιβεβαιώσει αναφορές μαρτύρων, ότι η 33χρονη έχασε τη ζωή της, όταν, το ξύλινο γεφυράκι στο οποίο βρίσκονταν, υποχώρησε, με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί θανάσιμα από τα κοφτερά ξύλα.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φαράγγι Θανατος πόρισμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark