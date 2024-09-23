Από ακατάσχετη αιμορραγία έχασε τη ζωή της μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς η 33χρονη τουρίστρια, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου της, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, η νεαρή γυναίκα υπέστη “ολιγαιμική καταπληξία, τραυματική ρήξη αγγείων κάτω άκρου”.

Το πόρισμα έρχεται να επιβεβαιώσει αναφορές μαρτύρων, ότι η 33χρονη έχασε τη ζωή της, όταν, το ξύλινο γεφυράκι στο οποίο βρίσκονταν, υποχώρησε, με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί θανάσιμα από τα κοφτερά ξύλα.

