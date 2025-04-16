Μετά από συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής με το τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών- Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (Σ.Ο.Δ.Ν-Π) οργανώθηκε, κατόπιν έγκρισης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος προερχομένου από Καναδά με τελικό προορισμό τη χώρα μας, το οποίο περιείχε ποσότητα 4 κιλών και 600 γραμμαρίων φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα εντός πλαστικού δοχείου στο οποίο είχε τοποθετηθεί ως μέσο απόκρυψης αυτών ποσότητα οργανικού ελαίου καρύδας σε στερεοποιημένη μορφή.

Κλιμάκιο υπαλλήλων της υπηρεσίας μετέβη σε διεύθυνση της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών που αναγραφόταν ως σημείο παράδοσης του δέματος και στέλεχος του τμήματος προσποιούμενος τον ταχυδρομικό υπάλληλο παρέδωσε το δέμα με τα ναρκωτικά σε 37χρονο ημεδαπό που εμφανίστηκε για την παραλαβή του.

Άμεσα με την παραλαβή του δέματος από τον 37χρονο ημεδαπό πραγματοποιήθηκε επέμβαση και ο δράστης συνελήφθη.

Σε έρευνα που ακολούθησε, με τη συνδρομή του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», εντοπίστηκε ακόμα ένα ταχυδρομικό δέμα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών με ταυτόσημα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, το οποίο διαπιστώθηκε ότι και αυτό απόκρυβε ακόμα 4 κιλά και 500 γραμμάρια με τον ίδιο τρόπο απόκρυψης.

Η συνολική ποσότητα των 9 κιλών και 100 γραμμαρίων φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης κατασχέθηκε και ο συλληφθείς δράστης μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών όπου μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προφυλάκιση του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

