Ιερώνυμος στο Breitbart: Θετική εξέλιξη η εκλογή Τραμπ

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος μίλησε στο Breitbart News από το γραφείο του στην Αθήνα.

Αναλυτικά αναφορικά με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε: «Η εκλογή του Προέδρου Τραμπ ήταν μια θετική εξέλιξη. Θα ήθελα να του πω πως χρειαζόμαστε αλλαγές, όπως αυτές που προσπαθεί να εφαρμόσει, αλλά αλλαγές που μπορούμε και πρέπει να κατανοούμε. Για παράδειγμα, όταν η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα μεταβάλλεται παράλληλα με τις οικονομικές ισορροπίες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, ακόμα και σε έναν πόλεμο. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο. Η οικονομία αλλάζει καθημερινά. Οι τιμές αυξάνονται και επιβαρύνουν τις οικογένειες, και η ζωή γίνεται δυσκολότερη. Το μήνυμά μου είναι πως πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στις νεότερες γενιές».

Ως προς την κατοχύρωση του δικαιώματος στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ανέφερε: «Στην Ελλάδα ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν έχει γίνει αποδεκτός από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Πιστεύουμε στην ανθρώπινη ελευθερία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ακραίες πράξεις και διαδηλώσεις ή ακτιβισμό που προκαλεί κατά κόρον τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εξαναγκάζουμε πολιτικούς να ψηφίζουν κάτι με το οποίο διαφωνούν ουσιαστικά. Όλα αυτά έχουν σοκάρει τον μέσο πολίτη τα προηγούμενα χρόνια. Ύστερα ήρθε η νίκη του Τραμπ και ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως υπάρχουν μόνο δύο φύλα, και παρατηρήσαμε ότι πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες και Ευρωπαίοι άρχισαν να επαναλαμβάνουν το ίδιο επιχείρημα».

Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας, προβαίνοντας σε μία αξιολόγηση της παρουσίας του Τραμπ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, τόνισε:

«Τον επαινώ σε πολλούς τομείς και πιστεύω πως ωφελεί τον κόσμο. Όμως, χρειάζεται μερικές φορές να δείχνει λίγη εγκράτεια. Ο κόσμος φοβάται ότι, αν τα πράγματα πάνε στραβά, θα επιστρέψουμε σε δύσκολες εποχές. Ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να έχει επίγνωση των αναγκών του μέσου ανθρώπου – και αυτόν τον ρόλο τον υπηρετεί καλά. Θέλω όμως να του υπενθυμίσω ότι η Εκκλησία είναι μια δύναμη που πάντα μπορεί να προσφέρει στήριξη και ενίσχυση στον λαό. Πάντα θαύμαζα τους προγόνους μας που έλεγαν ότι, αν θέλουμε να πάμε γρήγορα, πρέπει να προχωρούμε αργά και σταθερά. Παρακολουθώ τον Πρόεδρο Τραμπ στενά, είναι πολύ δραστήριος. Χρειαζόμαστε πολλές αλλαγές, αλλά όχι βιαστικές. Βήμα-βήμα πιστεύω πως μπορεί να συνεισφέρει θετικά στον κόσμο».

Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τόνισε αναφορικά με τους νέους και τη σχέση τους με τη θρησκεία:«Είναι αλήθεια ότι αναρωτιόμαστε κι εμείς αν αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε είναι πραγματική αύξηση ή μια παροδική μόδα. Οι Έλληνες πέρασαν δύσκολες εποχές τελευταία και πολλοί οδηγήθηκαν σε διάφορες μορφές αναζήτησης. Και η αλήθεια είναι πως μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στα πολιτικά κόμματα και τις ιδεολογίες. Αυτό φαίνεται έντονα στους νέους, ιδίως μετά το δημοτικό. Η νεολαία σήμερα κάνει συνεχώς αναζητήσεις. Θέλει έναν νέο κόσμο, ίσως επηρεασμένο από τα σημεία των καιρών. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις δικές μας ευθύνες. Πρόσφατα είχα συνάντηση με συναδέλφους που εργάζονται με τους νέους. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, οι νέοι έχουν σήμερα ευρύτερους ορίζοντες απ’ ό,τι εμείς, και συνεχώς αναζητούν κάτι περισσότερο. Αλλά υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα: Τι ακριβώς ψάχνουν; Μόνο τα καθημερινά και προσωρινά; Η αλήθεια είναι πως οι νέοι καταλαβαίνουν ότι τα υλικά δεν αρκούν για να γεμίσουν την ανθρώπινη ψυχή. Άρα τι θα τους προσφέρουμε; Εκεί είναι ο ρόλος μου – πώς θα συνδεθώ με αυτούς τους νέους, αν δεν κατανοώ όσα περνούν; Αν δεν μπορώ να αγκαλιάσω τις ανησυχίες τους ή αν τις αγνοώ, τότε απομακρύνομαι. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να προσαρμοστώ για να υπάρξει αληθινή συνεργασία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.