Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για το περιστατικό οπαδικής βίας, που σημειώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες στην Έδεσσα. Ένας νεαρός κινδυνεύει να χάσει την όρασή του, ενώ στην ίδια συμπλοκή επίθεση με πυρσό δέχτηκε ένας οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως μεταδίδει η ertnews.

Μια ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε οπαδούς αντίπαλης αθλητικής ομάδας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός και την διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σήμερα ο νεαρός κυκλοφορεί στην πόλη της Έδεσσας με καλυμμένο το ένα του μάτι και δεν είναι σίγουρο αν θα επανέλθει η όρασή του στο 100%. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναρρώνει και η κατάστασή του βελτιώνεται.

Μία μέρα πριν από εκείνο το σοκαριστικό περιστατικό, σημειώθηκε ένα άλλο περιστατικό με ομάδα οπαδών της ίδιας ομάδας, που πέταξε πυρσό πάνω σε ένα διερχόμενο όχημα, που οδηγούσε ένας οπαδός αντίπαλης ομάδας για να τον τραυματίσει.

Συνέπεια ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα.

Σε πρώτη φάση προφυλακίστηκαν δύο νεαροί και ο πατέρας τους για αυτή την υπόθεση, ενώ μετά την προανάκριση αποφασίστηκε η προφυλάκιση των δυο ακόμα παιδιών του. Αυτή τη στιγμή έχουν προφυλακιστεί τα τέσσερα παιδιά και ο πατέρας τους για την ίδια υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

