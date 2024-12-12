Νάξος: Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στο κοιμητήριο της Χώρας - Βίντεο

Εικόνες ντροπής στο κοιμητήριο της Χώρας της Νάξου έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. Στις τουαλέτες του κοιμητηρίου, που λειτούργησε το 2020, επικρατεί η εγκατάλειψη, φθορές και βρωμιά

Σύμφωνα με τον Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, Μάκης Μαυρογιάννη, οι τουαλέτες βρίσκονται μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που ήταν νοικιασμένο σε ιδιώτη και λειτουργούσε ως καφέ και ανθοπωλείο μέχρι και πριν 2μιση χρόνια.

Το κτίριο δεν μπορεί να σφραγιστεί, γιατί είναι μέσα στο νεκροταφείο. Η δημοτική αρχή έχει βγάλει το κτίριο εδώ και 2,5 χρόνια σε δημοπρασία για να το πάρει νέος ιδιώτης.

Ωστόσο, τα συνεργεία μπήκαν σήμερα να επιδιορθώσουν τις ζημιές.



Πηγή: skai.gr

