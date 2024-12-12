Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήραν οι 8 Τούρκοι που συνελήφθησαν

Οι οκτώ Τούρκοι που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση των τουρκικών εγκληματικών δικτύων στη χώρα μας, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και τρία πλημμελήματα στους συλληφθέντες την Τετάρτη από τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Ειδικότερα στους οχτώ Τούρκους υπηκόους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Διακεκριμένη παράνομη κατοχή και εμπορία όπλων για διάθεση προς τρίτα πρόσωπα (κακούργημα)

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κακούργημα)

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών (πλημμέλημα)

Παράνομη είσοδο στη χώρα (πλημμέλημα)

Οργάνωση με άλλους για διάπραξη κακουργημάτων (πλημμέλημα)

Η επιχείρηση της Τετάρτης είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ωστόσο η μαφιόζικη επίθεση στη Γλυφάδα την επιτάχυνε.

Πηγή: skai.gr

