Κώστας Μπαντουβάς: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Σε ηλικία 90 ετών άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα ο πρώην Υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Ι. Μπαντουβάς.



Η κηδεία του, όπως έγινε γνωστό από το cretalive θα γίνει το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου.



Ο Κωνσταντίνος Ι. Μπαντουβάς, υπήρξε συνεργάτης του Σοφοκλή Βενιζέλου, του Νικήτα Βενιζέλου και του Ανδρέα Παπανδρέου.



Γεννήθηκε το 1934 στη Μεγάλη Βρύση Ηρακλείου. Επειδή ο πατέρας του Ιωάννης Μπαντουβάς (1904-1982) ήταν από τους ηγέτες της Κρητικής αντίστασης, το 1941 ο ναζιστής Σούμπερτ συνέλαβε τον επτάχρονο Κώστα Μπαντουβά και τον οδήγησε στο σημείο εκτελέσεων στην Αυγενική Ηρακλείου για να εκβιάσει τον πατέρα του.

Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1958, σε ηλικία 24 ετών, έγινε ιδιαίτερος γραμματέας του Σοφοκλή Βενιζέλου. Τότε γνωρίστηκε και με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Επίσης διετέλεσε διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου της Λέσχης Φιλελευθέρων Αθηνών.

Μετά την επιβολή της χούντας, αρχικά δραπέτευσε από την Ελλάδα, αλλά επέστρεψε κρυφά μαζί με τον εφοπλιστή και εγγονό του Ελευθερίου Βενιζέλου Νικήτα Βενιζέλο, προετοιμάζοντας ένοπλη εξέγερση στην Κρήτη και εφοδιάζοντας με όπλα τους τοπικούς αντιστασιακούς (τα όπλα είχε αγοράσει ο Νικήτας Βενιζέλος από τον Καντάφι), αλλά οι κινήσεις τους προδόθηκαν στις χουντικές υπηρεσίες και αναγκάστηκαν να διαφύγουν και πάλι στο εξωτερικό. Ήταν, επίσης, από τους πρωτεργάτες του εγχειρήματος της κατάληψης των αντιτορπιλικών Aετός και Iέραξ στο Σαν Pαφαέλ της Γαλλίας με στόχο την ανατροπή της χούντας.

Μεταπολιτευτικά αρχικά συντάχθηκε με την Ένωση Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (μετέπειτα ΕΔΗΚ) όπως οι περισσότεροι κεντρώοι. Το 1980, αποχώρησε από την ΕΔΗΚ και προσχώρησε στο Κόμμα των Φιλελευθέρων του Νικήτα Βενιζέλου, όπου ανέλαβε Γενικός Γραμματέας. Μετά την προσχώρηση του Παύλου Βαρδινογιάννη στο Κόμμα των Φιλελευθέρων, το 1983, αποχώρησε και τελικά προσχώρησε εν μέρει στο ΠΑΣΟΚ, λόγω της παλαιάς γνωριμίας του με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Διετέλεσε για πολλά χρόνια βουλευτής Ηρακλείου, ενώ διετέλεσε και Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1986 μέχρι το 1988.

Με πληροφορίες από το vouliwatch.gr

